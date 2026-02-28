Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:05, 28 февраля 2026МирЭксклюзив

Востоковед назвал главную цель США и Израиля в Иране

Востоковед Бочаров: США и Израиль хотят спровоцировать коллапс в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Blake / Reuters

В ходе военной операции США и Израиль хотят спровоцировать коллапс внутри Ирана. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«На этот раз США и Израиль попытаются спровоцировать коллапс внутри страны», — подчеркнул он.

По словам Бочарова, нынешняя операция, скорее всего, окажется более масштабной, чем 12-дневная война, которая происходила в июне 2025 года. Тогда действия США и Израиля носили точечный характер: удары наносились по объектам ядерной инфраструктуры. Теперь же целями могут оказаться энергетические объекты, транспортные узлы и порты, что приведет к серьезному социально-экономическому кризису, считает востоковед.

Ранее Бочаров оценил вероятность начала большой войны на Ближнем Востоке. По его словам, операция США и Израиля вряд ли перерастет в крупномасштабный конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны действия Рубио перед атакой на Иран

    В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за гололеда

    Осколок иранской ракеты упал на территории отеля с российскими туристами

    Пропавшего в Подмосковье 11-летнего школьника насмерть завалило снегом

    «Краснодар» обыграл «Ростов» и вернул себе лидерство в РПЛ

    Отсутствие ударов по Банковой объяснили

    В ЕС призвали к сотрудничеству с Россией в одной сфере

    КСИР заявил о 200 погибших и раненных в результате ударов Ирана по военным базам США

    Мужчину с собакой ударило молнией

    Анонсировано выступление верховного лидера Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok