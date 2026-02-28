Вероятность большой войны на Ближнем Востоке оценили

Востоковед Бочаров: Операция США и Израиля в Иране вряд ли станет большой войной

Военная операция США и Израиля против Ирана вряд ли перерастет в большую войну на Ближнем Востоке. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Здесь выясняют отношения конкретные страны, вряд ли другие игроки будут вовлекаться в противостояние», — заметил он.

По мнению востоковеда, даже активность союзных Ирану движений в Ливане, Йемене и Ираке, скорее всего, будет очень ограниченной. Последствиями конфликта станут риски для нефтяного рынка. Кроме того, он грозит серьезными экономическими издержками для всего региона и прежде всего арабских государств.

Ранее в парламенте Ирана не исключили начала крупной войны на Ближнем Востоке. По словам заместителя председателя комитета по внешней политике и национальной безопасности иранского меджлиса, власти страны «поставят врага на место».