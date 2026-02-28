Реклама

Иран заявил о возможности крупной войны на Ближнем Востоке

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Rami Shlush / Reuters

Атаки США и Израиля по Ирану могут привести к крупной войне на Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель председателя комитета по внешней политике и национальной безопасности парламента Исламской Республики Махмуд Набавиан, передает Fars.

«Мы снова были в разгаре переговорного процесса, когда террористическое правительство США и Израиль напали на наш народ. Эта война, которую начали наши враги, станет региональной войной, и мы поставим врага на место», — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что прогремели взрывы в двух городах Объединенных Арабских Эмиратов — Дубае и Абу-Даби.

Также появились сообщения о взрывах на американских военных базах в Бахрейне и Катаре.

Иран в ответ на атаки США и Израиля пообещал нанести сокрушительный удар.

