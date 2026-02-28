Реклама

В Иране заявили о подготовке к «сокрушительному» ответному удару после атак Израиля и США

Reuters сообщило о подготовке Ирана к «сокрушительному» ответному удару
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран готовится нанести «сокрушительный» ответный удар после атак Израиля, к которым, предположительно, присоединились США. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника исламской республики.

Израиль нанес удар по Ирану утром 28 февраля. Информацию подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. В Тегеране было зафиксировано как минимум три взрыва, которые, по предварительным данным, произошли в центре столицы республики.

Глава израильского военного ведомства также подтвердил информацию о причастности США к атаке на Иран. По его словам, операция планировалась в течение нескольких месяцев, а дата начала была определена несколько недель назад.

