02:30, 12 мая 2026

Мужчина стал жертвой начатого почти 25 лет назад розыгрыша своего отца

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @Palpitation_Dramatic / Reddit

Пользователь Reddit с ником Palpitation_Dramatic выложил на портале фото предмета, обнаруженного им в саду своего дома. В своем сообщении он высказал предположение, что перед ним некое взрывное устройство.

«На ощупь эта штука кажется полностью стальной, но полой внутри. Не думаю, что мне что-то угрожает, однако я припас номер спасателей на всякий случай. Пытаюсь выяснить, есть ли поблизости какие-нибудь военные базы, но, кажется, их нет», — написал он.

Другие пользователи в комментариях достаточно быстро опознали предмет. Им оказалась учебная авиационная бомба BDU-33. Узнав об этом, автор позвонил своему отцу, чтобы рассказать о том, что был до ужаса напуган странной находкой, однако тот лишь рассмеялся в ответ.

«Оказалось, он сам купил эту штуку, когда родители приобретали дом, а потом в шутку бросил ее в саду! И вот я, дурак, попался на это спустя 23 года», — написал мужчина.

«Ваш отец, судя по всему, из тех людей, кто не боится подождать пару десятилетий, чтобы наконец-то от души посмеяться», — резюмировал один из пользователей.

Ранее другой пользователь Reddit выложил на портале снимок своей находки в австрийском лесу. Увидевшие фотографию комментаторы посоветовали ему вызывать саперов.

