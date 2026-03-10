При ударе ВСУ ракетами Storm Shadow по столице российского региона погибли люди

Губернатор Богомаз сообщил о погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску

При ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску погибли люди. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«По городу Брянску нанесен ракетный удар. Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям. К сожалению, есть погибшие и раненые», — написал он.

По словам чиновника, на данный момент принимаются меры по локализации и ликвидации украинской атаки.

До этого стало известно, что при ударе пострадали 12 человек. По данным Telegram-канала Mash, ВСУ атаковали Брянск ракетами Storm Shadow. Под удар попал завод который производит микросхемы для мобильных устройств.