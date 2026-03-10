Реклама

19:38, 10 марта 2026Россия

Число пострадавших при ударе ракетами Storm Shadow по столице российского региона выросло

Shot: Число пострадавших при ударе ВСУ ракетами по Брянску выросло до 16
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow по Брянску выросло до 16. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, атака велась при помощи украинских бомбардировщиков Су-24, которые находились на территории Одесской области.

До этого сообщалось, что при ударе пострадали 12 человек. По данным Telegram-канала Mash, под удар попал завод, который производит микросхемы для мобильных устройств.

В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о жертвах и пострадавших, однако не назвал точное их число.

