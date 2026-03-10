Число пострадавших при ударе ракетами Storm Shadow по столице российского региона выросло

Shot: Число пострадавших при ударе ВСУ ракетами по Брянску выросло до 16

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow по Брянску выросло до 16. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, атака велась при помощи украинских бомбардировщиков Су-24, которые находились на территории Одесской области.

До этого сообщалось, что при ударе пострадали 12 человек. По данным Telegram-канала Mash, под удар попал завод, который производит микросхемы для мобильных устройств.

В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о жертвах и пострадавших, однако не назвал точное их число.