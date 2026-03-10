Реклама

19:36, 10 марта 2026Россия

Стало известно о наносивших ракетные удары по российскому региону украинских Су-24

Shot: Украинские Су-24 нанесли удар по Брянску из Одесской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские бомбардировщики Су-24 нанесли ракетный удар по Брянску из Одесской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Губернатор российского региона Александр Богомаз после атаки сообщил о задымлении продуктами горения в одном из районов города. Он призвал жителей ограничить время нахождения на улице и закрыть окна.

Под удар мог попасть завод, производящий микросхемы для мобильных устройств. По неофициальным данным, в результате атаки пострадали 16 человек. Богомаз сообщил о жертвах и пострадавших, однако не назвал точное их число.

