20:46, 10 марта 2026Россия

Число пострадавших при ударе ракетами Storm Shadow по российскому городу резко выросло

Богомаз: Число пострадавших при ударе ВСУ ракетами по Брянску выросло до 37
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow по Брянску выросло до 37. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, всех получивших ранения доставили в Брянскую областную больницу. Им уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Помимо того, еще шесть человек спасти не удалось.

До этого сообщалось, что при ударе пострадали 16 человек. По неофициальным данным, под удар мог попасть завод, производящий микросхемы для мобильных устройств.

Позднее появилась информация, что удар нанесли украинские бомбардировщики Су-24, находящиеся в воздушном пространстве Одесской области.

