В Кремле высказались об ответе на ракетный удар ВСУ по Брянску

Песков заявил, что ответ на удар ВСУ по Брянску определят российские военные

Ответ на ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску определят российские военные. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Это будут наши военные решать», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос агентства.

Вечером 10 марта ВСУ ударили по Брянску британскими высокоточными крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow. Под обстрел попал завод, производящий микросхемы для мобильных устройств. Также оказались повреждены жилые дома и автомобили. По последним официальным данным, жертвами атаки стали шесть человек, еще 42 пострадали.

Как выяснили журналисты, всего ВСУ выпустили по городу не менее семи ракет Storm Shadow. Их запускали с тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24.