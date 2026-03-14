23:15, 14 марта 2026Россия

Средства ПВО сбили свыше 60 летевших на Москву БПЛА

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтролизовали уже 64 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), следовавших в сторону российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Десятью минутами ранее средства ПВО сбили еще 15 украинских БПЛА. Общее число пораженных целей составило 64.

Ранее Минобороны России сообщило, что в период с 11:00 до 21:00 по московскому времени средства ПВО сбили 280 украинских БПЛА самолетного типа.

