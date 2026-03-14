Средства ПВО отразили десятичасовую атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО за 10 часов сбили 280 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за 10 часов сбили 280 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере Max.

Отмечается, что попытка атаки была предпринята в период с 11:00 до 21:00 по московскому времени.

«280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (уничтожены) над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края и Московского региона, в том числе 47 БПЛА, летевших на Москву», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее Министерство обороны сообщило, что за утро 14 марта над российскими регионами перехвачено и уничтожено 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В частности, атаке подверглись Брянская, Белгородская, Курская и Смоленская области.