22:21, 14 марта 2026Россия

Россиянки пострадали при атаке БПЛА ВСУ

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Шебекино беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал коммерческий объект, пострадали четыре женщины. Об этом сообщил Оперштаб Белгородской области в своем Telegram-канале.

Отмечается, что россиянок госпитализировали с баротравмами. Им оказана медицинская помощь, лечение будет продолжено амбулаторно.

«В здании пробита кровля, выбиты окна, повреждены входная группа и оборудование», — сообщили в Оперштабе.

Ранее управляемый дрон сдетонировал на территории предприятия в селе Максимовка Шебекинского округа. Во время взрыва мужчина потерял кисть руки и получил множественные осколочные ранения в живот.

    Последние новости

    США отвергли усилия арабских стран по урегулированию конфликта с Ираном

    Россиянки пострадали при атаке БПЛА ВСУ

    Лепс рассказал о завершении своей творческой карьеры

    Экс-генерал СБУ жестко раскритиковал действия Зеленского

    В российском регионе уничтожили более 100 БПЛА

    Во Франции возмутились новым призывом Трампа к ЕС

    Удары Израиля к северу от иранского Исфахана сняли на видео

    Названо число убитых Израилем жителей Ливана

    Тренер сборной Украины по спортивной гимнастике тайно переехал

    Трамп навредил мировой экономике

    Все новости
