Мужчина потерял руку в результате атаки украинского дрона

Гладков: Мужчина потерял руку в результате взрыва украинского дрона

В результате сегодняшней атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область шесть человек получили тяжелые ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, управляемый дрон сдетонировал на территории предприятия в селе Максимовка Шебекенского округа. Во время взрыва мужчина потерял кисть руки и получил множественные осколочные ранения в живот.

В селе Новая Таволжанка украинский беспилотник атаковал ГАЗель, в результате чего ранения получили два человека. В этот же день еще двое были ранены в городе Шебекино. Кроме того, при исполнении служебных задач пострадал боец «Орлана». Губернатор отмечает, что военнослужащий находится в тяжелом состоянии и будет доставлен в больницу Белгорода.

13 марта Вячеслав Гладков сообщил о гибели одного местного жителя. По словам губернатора, он был тяжело ранен при детонации украинского дрона, его доставили в больницу, но спасти не смогли.