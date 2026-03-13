Российский губернатор сообщил о гибели жителя из-за удара ВСУ

Гладков: Один мирный житель погиб в Грайвороне из-за атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередную атаку на Белгородскую область, один местный житель скончался. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе Грайворон произошла детонация беспилотника о дорожное полотно. Пострадавшего мужчину доставили в местную больницу. Врачи сделали все возможное для спасения пациента, однако он скончался. «Приношу самые искренние слова соболезнования и сочувствия родным погибшего», — написал Гладков.

Еще один человек получил ранения. Сдетонировавший дрон ранил мужчину из села Грузское в Борисовском округе. Он получил осколочное ранение колена и был госпитализирован. После того, как медики окажут ему необходимую помощь, пациента переведут в одну из белгородских горбольниц, заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что над Курской и Белгородской областями сбили 42 украинских беспилотника. В тот же день стало известно, что обломки дрона рухнули на территории аграрного колледжа в Краснодарском крае.