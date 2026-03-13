Стало известно об атаке ВСУ на два российских региона

Минобороны: Системы ПВО сбили 42 БПЛА над Курской и Белгородской областями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками два российских региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Тринадцатого марта с 08:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Из них 33 дрона сбили над территорией Белгородской области и еще 9 — над Курской.

В этот же день стало известно, что обломки беспилотника упали на территории аграрного колледжа в Краснодарском крае. В оперштабе по российскому региону отметили, что в одном из корпусов повреждено окно.