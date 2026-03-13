18:06, 13 марта 2026

Обломки беспилотника упали на территории российского колледжа

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Обломки беспилотника упали на территории аграрного колледжа в Краснодарском крае. Об этом сообщили в оперативном штабе по российскому региону.

Сообщается, что в одном из корпусов повреждено окно. «Образовательный процесс не нарушен», — заверили в оперштабе.

Кроме того, в двух населенных пунктах региона обломки дронов упали по четырем адресам.

«Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы», — пояснили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в ночь с 12 на 13 марта российские средства противовоздушной обороны сбили 176 украинских беспилотников. По данным Минобороны, основной удар пришелся по югу России — 80 дронов были сбиты над Крымом, 29 — над Адыгеей, 25 единиц — над Краснодарским краем и 7 беспилотников над Ростовской областью.

