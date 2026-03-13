Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:31, 13 марта 2026Россия

Раскрыты детали налета ВСУ на Россию на фоне отказа Зеленского от поиска компромиссов

Средства ПВО России в ночь с 12 на 13 марта сбили 176 украинских беспилотников
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

В ночь с 12 на 13 марта российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 176 украинских беспилотников. Детали массированного ночного налета раскрыли в Министерстве обороны России.

По информации оборонного ведомства, основной удар Вооруженных сил Украины пришелся по югу России — 80 дронов были сбиты над Крымом, 29 — над Адыгеей, 25 единиц — над Краснодарским краем и 7 беспилотников над Ростовской областью. Также под удар попали Курская, Брянская, Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Липецкая области, Ставропольский край и Татарстан.

Массированная атака была совершена на фоне слов Владимира Зеленского о том что Киев не будет искать компромиссы по территории. Он заявил, якобы Украина уже допустила множество компромиссов в переговорах с Россией. Он также подчеркнул, что завершение конфликта на приемлемых для России условиях может стать «исторической ошибкой».

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Севастополь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский самолет-заправщик разбился во время операции против Ирана. Это уже четвертый борт, потерянный США

    Мощное землетрясение произошло в Турции

    Супружескую пару россиян заподозрили в десятках автоподстав

    Несколько десятков человек пострадали из-за нападения на американскую синагогу

    В России захотели изменить размер алиментов

    Уголовник годами насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

    Раскрыты детали налета ВСУ на Россию на фоне отказа Зеленского от поиска компромиссов

    Лечение от рака блогера Лерчек может повлиять на следующее заседание суда

    Макрон сообщил о гибели французского военного во время атаки на базу в Ираке

    Раскрыты подробности о снятии ограничений США на российскую нефть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok