Развожаев: В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, сбито три цели

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Севастополь, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, военные отражают атаку, сработали системы противовоздушной обороны. Было сбито три воздушных цели.

Ранее в Севастополе военные отразили атаку ВСУ вечером 12 марта, было сбито две воздушные цели. Как сообщил Развожаев, из-за падения обломков беспилотника были повреждены стекла в многоквартирном доме, также загорелся гараж во дворе. До этого в городе объявлялась воздушная тревога.

