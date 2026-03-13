Реклама

Россия
02:33, 13 марта 2026Россия

ВСУ вновь атаковали Севастополь

Развожаев: В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, сбито три цели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Севастополь, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, военные отражают атаку, сработали системы противовоздушной обороны. Было сбито три воздушных цели.

Ранее в Севастополе военные отразили атаку ВСУ вечером 12 марта, было сбито две воздушные цели. Как сообщил Развожаев, из-за падения обломков беспилотника были повреждены стекла в многоквартирном доме, также загорелся гараж во дворе. До этого в городе объявлялась воздушная тревога.

