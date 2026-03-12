Реклама

Россия
22:03, 12 марта 2026Россия

В Севастополе отразили атаку ВСУ

Развожаев: В Севастополе военные отразили атаку ВСУ, сбито 2 воздушных цели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В Севастополе военные отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбито две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, спасательная служба зафиксировала повреждения. Так, в районе Нижней Голландии в одном из многоквартирных домов взрывной волной выбило стекла, а из-за падения обломков дронов загорелся гараж во дворе.

Информации о пострадавших не поступало. Глава Севастополя призвал доверять только официальной информации.

Вечером 12 марта в Севастополе объявили воздушную тревогу. В этот же день Минобороны России заявило, что системы противовоздушной обороны отразили атаку на российские регионы. В частности, три БПЛА уничтожили над Краснодарским краем и Крымом.

