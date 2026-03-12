Реклама

Россия
20:13, 12 марта 2026Россия

В одном из городов на юге России объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал градоначальник под опубликованным изображением с предупреждением об опасности. Каких-либо других подробностей он не привел.

Telegram-канал, освещающий ситуацию на Крымском мосту, по состоянию на 20:00 не сообщал о перекрытии движения по объекту.

В этот же день Минобороны России заявило, что системы противовоздушной обороны отразили атаку на российские регионы. В частности, три БПЛА уничтожили над Краснодарским краем и Крымом.

