В одном из городов на юге России объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал градоначальник под опубликованным изображением с предупреждением об опасности. Каких-либо других подробностей он не привел.

Telegram-канал, освещающий ситуацию на Крымском мосту, по состоянию на 20:00 не сообщал о перекрытии движения по объекту.

В этот же день Минобороны России заявило, что системы противовоздушной обороны отразили атаку на российские регионы. В частности, три БПЛА уничтожили над Краснодарским краем и Крымом.