Названо число атаковавших южные регионы России беспилотников ВСУ

Минобороны: Системы ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ за семь часов

Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку на российские регионы. В частности, три БПЛА уничтожили над Краснодарским краем и Крымом, пишет Telegram-канал Минобороны РФ.

«В период с 7:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Помимо южных регионов, беспилотники сбивали над Курской, Белгородской и Брянской областями, а также над акваторией Азовского моря, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что за сутки системы ПВО сбили 447 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В министерстве уточнили, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа.