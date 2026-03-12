В Минобороны сообщили о применении ВСУ 447 беспилотников за сутки

Минобороны: Российские силы ПВО сбили 447 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 447 украинских беспилотников в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) также применили три управляемые авиационные бомбы и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Все они также были уничтожены российскими средствами ПВО.

Ранее были раскрыты цели ударов российских войск по Украине. В частности, была поражена энергетическая и транспортная инфраструктура, которая использовалась в интересах ВСУ.