В Минобороны сообщили о применении ВСУ 447 беспилотников за сутки

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 447 украинских беспилотников в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
По данным оборонного ведомства, речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) также применили три управляемые авиационные бомбы и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Все они также были уничтожены российскими средствами ПВО.
Ранее были раскрыты цели ударов российских войск по Украине. В частности, была поражена энергетическая и транспортная инфраструктура, которая использовалась в интересах ВСУ.