Россия
13:21, 12 марта 2026Россия

Раскрыты цели ударов российских войск по Украине

Минобороны: ВС России ударили по инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска ударили по энергетической и транспортной инфраструктуре, которая использовалась в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Для ударов использовалась оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Под атаки, по данным оборонного ведомства, также попали пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 149 районах.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали газокомпрессорную станцию (КС) «Русская» на юге России. Согласно опубликованным данным, она была атакована с воздуха. Кроме того, накануне налетам подверглись КС «Береговая» и КС «Казачья».

