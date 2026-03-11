Реклама

17:34, 11 марта 2026Россия

ВСУ атаковали одну из самых мощных в мире газокомпрессорных станций на юге России

«Газпром» сообщил об атаке на компрессорную станцию «Русская» в Анапском районе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали газокомпрессорную станцию (КС) «Русская» на юге России. Об этом сообщил «Газпром» в Telegram.

В компании КС «Русская», расположенная в Анапском районе, названа одной из самых мощных в мире газокомпрессорных станций. Согласно опубликованным данным, она была атакована с воздуха. Информация о последствиях не раскрывается. Кроме того, накануне налетам подверглись КС «Береговая» и КС «Казачья».

В «Газпроме» добавили, что за последние две недели ВСУ 12 раз атаковали объекты компании. «Эти объекты относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". Все атаки отражены», — констатируется в публикации.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на 11 марта 185 беспилотников ВСУ. Точное число дронов, сбитых над Краснодарским краем, в ведомстве не привели. Жители Анапы сняли налет на видео. На появившихся в сети кадрах слышно, как звучат сирены воздушной опасности. Сообщалось, что над городом прогремело несколько взрывов.

