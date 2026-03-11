Раскрыты детали массированного налета ВСУ на регионы России на фоне выводов о переговорах

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 185 беспилотников ВСУ

За ночь с 10 на 11 марта российские средства противовоздушной обороны уничтожили и подавили 185 беспилотников Вооруженных сил Украины. Детали массированного ночного налета приводит Минобороны России.

По сообщению оборонного ведомства, под удар попали Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Ростовская, Самарская и Саратовская области, а также Крым и Краснодарский край.

Массированная атака на регионы России была совершена на фоне выводов, которые сделал о мирных переговорах с Киевом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник — по его словам, Украина продемонстрировала свою недоговороспособность.