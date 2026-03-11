Реклама

В России назвали минувшую неделю «самой кровавой с начала года»

Мирошник: Минувшая неделя стала самой кровавой в 2026 году из-за действий Киева
Марина Совина
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Минувшая неделя стала «самой кровавой» с начала 2026 года из-за действий Украины. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью «Известиям».

«Я вижу активизацию с украинской стороны по количеству убитых и раненых гражданских жителей на нашей территории. У нас 183 человека пострадали за минувшую неделю от украинских боевиков, 30 человек погибли. Это самая кровавая неделя с начала года», — отметил он.

При этом, как указал дипломат, это происходит на фоне мирных переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что подобные действия со стороны Киева демонстрируют его нежелание «ни о чем договариваться».

Ранее Мирошник прокомментировал ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску, нанесенный 10 марта. Он назвал атаку военным преступление, а также отметил, что вина за нее в первую очередь лежит на политическом руководстве Украины.

