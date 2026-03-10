Реклама

В России назвали главных виновных в ударе по Брянску

Мирошник: Вина за удар ВСУ по Брянску лежит на верхушке властей Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Вина за ракетный удар по Брянску в первую очередь лежит на политическом руководстве Украины. Об этом заявил посол МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что подобные атаки не совершаются без прямых указаний верхушки Киева. «Ракетный удар по месту массового скопления гражданских лиц не может иметь никакого оправдания и является виной не только украинских боевиков, выполнивших преступный приказ, но в первую очередь — политического руководства киевского режима», — написал дипломат.

Мирошник подчеркнул, что обстрел Брянска является военным преступлением и может квалифицироваться исключительно как серьезное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права.

