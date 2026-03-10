Реклама

В МИД России прокомментировали ракетный удар ВСУ по Брянску

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску является военным преступлением. Таким образом атаку на российский город прокомментировал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Трагедия в Брянске может квалифицироваться исключительно как серьезное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права, на которое пошел киевский режим ради переключения на себя внимания своих европейских хозяев, сильно отвлекшихся на события на Ближнем Востоке», — написал он.

Вечером во вторник, 10 марта, ВСУ нанесли удар по Брянску. По данным Telegram-канала Mash и ряда других изданий, атака на город велась британскими высокоточными крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow.

