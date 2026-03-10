В МИД России прокомментировали ракетный удар ВСУ по Брянску

Мирошник назвал удар ВСУ ракетами по Брянску военным преступлением

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску является военным преступлением. Таким образом атаку на российский город прокомментировал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Трагедия в Брянске может квалифицироваться исключительно как серьезное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права, на которое пошел киевский режим ради переключения на себя внимания своих европейских хозяев, сильно отвлекшихся на события на Ближнем Востоке», — написал он.

Вечером во вторник, 10 марта, ВСУ нанесли удар по Брянску. По данным Telegram-канала Mash и ряда других изданий, атака на город велась британскими высокоточными крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow.