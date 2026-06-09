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02:33, 9 июня 2026Интернет и СМИ

Девушка неожиданно рассталась с бойфрендом после одной перемены в жизни его сестры

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником AffectionateYard7333 рассказала, почему решила расстаться с бойфрендом после трех лет отношений. Причиной стала одна неожиданная перемена в жизни сестры ее теперь уже бывшего избранника.

«Марк очень близок со своей семьей, особенно с 24-летней младшей сестрой Эмили. Мне всегда казалось это милым. Они часто общались, помогали друг другу и, похоже, у них здоровые братско-сестринские отношения. Несколько месяцев назад Эмили узнала, что беременна. Отец ребенка ясно дал понять, что не хочет иметь с ним ничего общего. Естественно, она была опустошена», — написала девушка.

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Брат тут же окружил несчастную сестру своей заботой: сопровождал на приемы к врачу, помогал финансово и эмоционально. Однако чем дольше это продолжалось, тем больше автору казалось, что ее «отношения с Марком полностью исчезли».

«Свидания отменялись, потому что Эмили что-то было нужно. Выходные, которые мы планировали провести вместе, внезапно превратились во время для всей семьи. Марк даже захотел переехать поближе к сестре после рождения ребенка, чтобы помогать воспитывать его. Всякий раз, когда я говорила, что чувствую себя обделенной вниманием, он отвечал, что я эгоистка», — пожаловалась девушка.

Мужчина дал ей понять, что семья для него — на первом месте, а потому после появления малыша на свет совместные планы с автором придется корректировать с учетом потребностей Эмили. Попытки автора донести свою позицию до него не увенчались успехом, после чего она просто разорвала отношения, чем привела в ярость членов семьи бывшего бойфренды.

«Они утверждают, что я бросила его, потому что его сестра забеременела и нуждалась в поддержке. Даже некоторые общие друзья считают, что я слишком остро отреагировала и должна была проявить больше понимания. С моей точки зрения, я ушла не из-за беременности Эмили, а потому что почувствовала, что в жизни Марка больше нет места для наших отношений», — заключила автор.

Ранее девушка из-за одной фразы моментально прервала многолетние отношения с парнем. Проблема возникла, когда пара всерьез заговорила о совместном проживании.

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