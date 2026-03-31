03:57, 31 марта 2026

Девушка из-за одной фразы моментально прервала многолетние отношения с парнем

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Eric Ward / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником Fine_Pineapple_5065 рассказала, как за сутки приняла решение уйти от парня, с которым она встречалась четыре года. По словам 24-летней девушки, причиной стала лишь одна высказанная им мысль.

«Я работаю полный рабочий день и недавно поступила в аспирантуру, к чему стремилась много лет. Он работает неполный рабочий день, но не проявляет особого интереса к продвижению по карьерной лестнице», — объяснила автор.

Проблема возникла, когда мы пара всерьез заговорила о совместном проживании. Однажды вечером бойфренд вскользь упомянул, что девушке будет проще взять на себя большую часть ответственности за наполнение семейного бюджета. Он объяснил свое соображение тем, что у нее «больше амбиций» и она «все равно будет больше зарабатывать».

«Я думала, он шутит, но это было не так. Он объяснил, что не видит себя работающим на стрессовой работе и предпочел бы что-то "не требующее больших усилий", в то время как я могла бы заниматься финансовой стороной вопроса. Я была шокирована», — уточнила девушка.

Она отметила для себя, что много работала ради тех достижений, которые у нее уже есть. Из-за этого ей не захотелось финансово обеспечивать человека, не прилагающего сопоставимых усилий. На следующий день она сказала бойфренду, что они несовместимы друг с другом, и ушла.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о необычной ситуации, в которой она и ее бойфренд оказались по вине своих родителей. 19-летняя девушка пожаловалась на то, что ее мать вышла замуж за отца молодого человека.

