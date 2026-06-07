Дандыкин раскрыл детали о накрытом ФАБ элитном подразделении БПЛА ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России успешно поразили элитное подразделение украинских войск «Скифские грифоны», так как они были вычислены разведывательными частями. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, передает MK.RU.

«Бандеровцы тоже хвастались тем, что творили. Все были уничтожены или арестованы. И этих "Скифских грифонов" наши разведывательные беспилотники вычислили. И наши ФАБы их накрыли. Все ведь средства ПВО сейчас брошены под Киев», — отметил военный аналитик.

Армия России нанесла серию ударов по украинской территории в ночь на 7 июня. Под обстрел попали разные военные объекты и части инфраструктуры в Одесской, Киевской, Ровненской и Запорожской областях. На запорожском направлении авиабомбами были разбиты расчеты элитного подразделения БПЛА Вооруженных сил Украины «Скифские грифоны».