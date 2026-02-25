Отношения пары оказались под угрозой из-за свадьбы их родителей

Пользовательница Reddit с ником DreamyDandelions рассказала о необычной ситуации, в которой она и ее бойфренд оказались по вине своих родителей. 19-летняя девушка пожаловалась на то, что ее мать вышла замуж за отца молодого человека, из-за чего она и ее парень фактически стали сводными родственниками.

«Когда они только встречались, у них не было проблем с тем, что мы вместе. Но как только они поженились и мы все переехали в один дом, все внезапно перевернулось с ног на голову. Теперь они постоянно называют нас братом и сестрой. Говорят что-то вроде: "Иди скажи брату, что ужин готов", и это выглядит очень нарочито. Они твердят, что наши отношения неуместны и неловки, и постоянно уговаривают нас расстаться», — написала девушка.

При этом в отношениях самих молодых людей ничего после свадьбы родителей не изменилось — они встречаются пять лет и за это время успели сильно полюбить друг друга. Более того, их союз оказался более длительным, чем у представителей старших поколений их семей.

«Мы пока не можем себе позволить съехать, поэтому вынуждены жить здесь, пока оканчиваем колледж. Я люблю его и не хочу разрывать пятилетние отношения из-за ярлыка, который появился уже после формирования нашего союза», — заключила девушка.

