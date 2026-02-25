Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 25 февраля 2026Интернет и СМИ

Отношения пары оказались под угрозой из-за свадьбы их родителей

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником DreamyDandelions рассказала о необычной ситуации, в которой она и ее бойфренд оказались по вине своих родителей. 19-летняя девушка пожаловалась на то, что ее мать вышла замуж за отца молодого человека, из-за чего она и ее парень фактически стали сводными родственниками.

«Когда они только встречались, у них не было проблем с тем, что мы вместе. Но как только они поженились и мы все переехали в один дом, все внезапно перевернулось с ног на голову. Теперь они постоянно называют нас братом и сестрой. Говорят что-то вроде: "Иди скажи брату, что ужин готов", и это выглядит очень нарочито. Они твердят, что наши отношения неуместны и неловки, и постоянно уговаривают нас расстаться», — написала девушка.

При этом в отношениях самих молодых людей ничего после свадьбы родителей не изменилось — они встречаются пять лет и за это время успели сильно полюбить друг друга. Более того, их союз оказался более длительным, чем у представителей старших поколений их семей.

«Мы пока не можем себе позволить съехать, поэтому вынуждены жить здесь, пока оканчиваем колледж. Я люблю его и не хочу разрывать пятилетние отношения из-за ярлыка, который появился уже после формирования нашего союза», — заключила девушка.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о драме, разыгравшейся в ее семье еще до ее рождения. В ней оказались замешаны ее дядя и тетя — родные брат и сестра ее матери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Национальность у нас общая, а вот веры — разные». Небензя заявил о своем украинском происхождении на заседании Совбеза ООН

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    В России подешевели автозапчасти

    Порнозвезда объявила о беременности после незащищенного секса с 400 мужчинами за 24 часа

    Россиянам захотели помогать с жильем по-новому

    Россиян предупредили об опасности весенней волны свиного гриппа

    Трамп объяснил цель угроз пошлинами

    Трамп назвал объемы полученной от Венесуэлы нефти

    Крым подвергся массированной атаке ВСУ на фоне заявлений Зеленского о границах 1991 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok