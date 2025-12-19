Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:16, 19 декабря 2025Интернет и СМИ

Мать зашла в комнату детей-подростков и моментально выгнала их из дома

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Hungry-Associate-508 рассказала о драме, разыгравшейся в ее семье еще до ее рождения. В ней оказались замешаны ее дядя и тетя — родные брат и сестра ее матери.

«Моя бабушка застала их вместе в постели в ситуации, которую трудно было бы неправильно истолковать, и их выгнали из дома в ту же неделю. Им было 15 и 17 лет. С тех пор мои бабушка и дедушка не разговаривают с ними», — написала автор.

По словам матери автора, ее брат и сестра в детстве были достаточно близки, а их романтическая связь началась примерно за год до того, как о ней узнали их родители. Тетя автора вспоминает, как в тот период ударила по лицу знакомую своего брата, осмелившуюся пригласить его на свидание.

«Большинство их двоюродных братьев и сестер тоже с ними не общаются. Моя мама — одна из немногих, кто до сих пор поддерживает отношения. Она считает их отношения странными, но они — ее брат и сестра, и она не видит повода прекращать с ними общение. Единственный раз, когда она действительно рассердилась на них, произошел, когда тетя забеременела, потому что мама посчитала безответственным рисковать здоровьем ребенка», — добавила автор.

Она уточнила, что сейчас ее дяде и тете 52 и 54 года соответственно. Всю жизнь они прожили вместе и воспитали двоих здоровых детей.

Ранее стала известна история женщины, которая покинула практикующий инцест культ и избежала свадьбы с двоюродным братом. Орден поощряет близкородственные браки, поскольку это, как считают его последователи, поддерживает чистоту родословной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейские лидеры продолжат обсуждение вопроса о замороженных активах России. Ожидается ли прорыв на саммите в Брюсселе?

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Жители российского города остались без электричества из-за атаки БПЛА

    Украинская теннисистка показала фигуру в коротком платье с откровенным декольте

    Названо условие для разблокирования активов России

    Экономике ЕС предрекли крах при одном решении по Украине

    Найден способ остановить болезнь Альцгеймера еще до появления симптомов

    Назван источник для займа Киеву

    Европейский лидер увидел пользу в контактах с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok