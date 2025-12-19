Мать зашла в комнату детей-подростков и моментально выгнала их из дома

Пользовательница Reddit с ником Hungry-Associate-508 рассказала о драме, разыгравшейся в ее семье еще до ее рождения. В ней оказались замешаны ее дядя и тетя — родные брат и сестра ее матери.

«Моя бабушка застала их вместе в постели в ситуации, которую трудно было бы неправильно истолковать, и их выгнали из дома в ту же неделю. Им было 15 и 17 лет. С тех пор мои бабушка и дедушка не разговаривают с ними», — написала автор.

По словам матери автора, ее брат и сестра в детстве были достаточно близки, а их романтическая связь началась примерно за год до того, как о ней узнали их родители. Тетя автора вспоминает, как в тот период ударила по лицу знакомую своего брата, осмелившуюся пригласить его на свидание.

«Большинство их двоюродных братьев и сестер тоже с ними не общаются. Моя мама — одна из немногих, кто до сих пор поддерживает отношения. Она считает их отношения странными, но они — ее брат и сестра, и она не видит повода прекращать с ними общение. Единственный раз, когда она действительно рассердилась на них, произошел, когда тетя забеременела, потому что мама посчитала безответственным рисковать здоровьем ребенка», — добавила автор.

Она уточнила, что сейчас ее дяде и тете 52 и 54 года соответственно. Всю жизнь они прожили вместе и воспитали двоих здоровых детей.

Ранее стала известна история женщины, которая покинула практикующий инцест культ и избежала свадьбы с двоюродным братом. Орден поощряет близкородственные браки, поскольку это, как считают его последователи, поддерживает чистоту родословной.