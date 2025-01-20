Женщина покинула практикующий инцест культ и избежала свадьбы с двоюродным братом

В штате Юта, США, женщина выросла в культе, практикующем близкородственные браки, и сбежала из него ради свободы. О ее необычной судьбе пишет The Sun.

Присцилла Такер родилась в культе под названием Орден — группе, отколовшейся от мормонской церкви в вопросе инцеста и многоженства. Орден поощряет близкородственные браки, поскольку это, как считают его последователи, поддерживает чистоту родословной. В 17 лет Такер узнала, что ей предстоит выйти замуж за двоюродного брата. Его мать была ее тетей, а ее отец — его двоюродным дедом.

По словам Такера, она хотела избежать свадьбы с двоюродным братом. Однажды юноша позвал ее прокатиться на воздушном шаре и во время полета сделал ей предложение. Перед другими людьми Такер согласилась выйти за него, но в личном разговоре отказалась от своих слов. Вскоре ей в любви признался другой двоюродный брат. Такер не могла это больше терпеть и решила покинуть культ.

Как рассказывает женщина, побег дался ей нелегко. Узнав о намерениях Такер, ее мать фактически похитила ее и отправила в специальное учреждение, где непокорных девушек обучали правилам Ордена. Тем не менее ей все же удалось сбежать. Она уехала в Лас-Вегас с помощью тех родственников, которые ушли из культа раньше нее.

Такер подчеркнула, что дети инцеста в Ордене страдали различными физическими недугами. В их семье было много больных раком, часто встречался тромбоз, а также рождались младенцы без одного уха и ногтей. У многих членов культа, по словам Такер, можно было диагностировать шизофренические и антисоциальные расстройства личности.

Женщине удалось вырваться из культа. В Лас-Вегасе она нашла мужа и родила ему дочь. Она рассказала, что сейчас из родственников общается только с матерью, но лишь по праздникам.

Ранее сообщалось, что девушка-амиш из американского штата Аризона сбежала от религиозной семьи и устроилась в клуб стриптизершей. «Когда я выходила на сцену, что-то оживало внутри меня, какое-то ощущение новых возможностей и огонь, о котором я даже не подозревала. И мне это нравилось», — призналась она.

