Выросшая без электричества и техники девушка сбежала от амишей и стала стриптизершей

Девушка-амиш из американского штата Аризона сбежала от религиозной семьи и устроилась в клуб стриптизершей. Об этом она рассказала People.

Наоми Шварцентрубер выросла в сообществе амишей — приверженцев консервативного религиозного движения, которое отвергает современную технику. Они живут почти так же, как их предки 200 лет назад: носят старинную одежду, передвигаются на повозках с лошадями, не пользуются электричеством и стараются самостоятельно обеспечивать себя едой и всем необходимым.

Наоми еще в юности была против такого образа жизни. Она и ее двоюродные сестры тайком завели знакомых, которые не были амишами, ходили к ним и делали все, что запрещали родители: пили пиво, курили сигареты и занимались сексом. В 17 лет о ее проделках узнали, и с тех пор она стала готовиться к побегу.

Девушка заручилась помощью мужчины, который доставлял ее отцу бревна для фермы. Он и его жена прятали ее от родителей до 18-летия, помогли ей оформить все документы и даже устроили на работу в Burger King.

В 19 лет подруга привела ее в стриптиз-клуб. Как выяснилось позже, она заранее договорилась, что Наоми выступит. Ее отвели за кулисы, одели в ярко-розовые бикини и вытолкнули на сцену. Танец принес девушке 55 долларов. «Я поверить в это не могла, — вспоминает он. — Мне казалось, это такие большие деньги». В тот же день она попросилась на работу, и ее взяли.

Наоми работала стриптизершей 20 лет. «Когда я выходила на сцену, что-то оживало внутри меня, какое-то ощущение новых возможностей и огонь, о котором я даже не подозревала. И мне это нравилось», — признается она. Со временем ей даже удалось восстановить хорошие отношения с семьей. В 2021 году Шварцентрубер забеременела и ушла из индустрии.

Ранее сообщалось, что жительница Австрии провела детство в коммуне, пережила несколько изнасилований и, сбежав из культа, начала снимать этичное феминистское порно. Свою новую работу она считает формой социальной активности и попыткой исправить несправедливость.