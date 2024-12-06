Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:29, 6 декабря 2024Из жизни

Выросшая без электричества и техники девушка сбежала от амишей и стала стриптизершей

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: AleksZa Photo / Shutterstock / Fotodom  

Девушка-амиш из американского штата Аризона сбежала от религиозной семьи и устроилась в клуб стриптизершей. Об этом она рассказала People.

Наоми Шварцентрубер выросла в сообществе амишей — приверженцев консервативного религиозного движения, которое отвергает современную технику. Они живут почти так же, как их предки 200 лет назад: носят старинную одежду, передвигаются на повозках с лошадями, не пользуются электричеством и стараются самостоятельно обеспечивать себя едой и всем необходимым.

Наоми еще в юности была против такого образа жизни. Она и ее двоюродные сестры тайком завели знакомых, которые не были амишами, ходили к ним и делали все, что запрещали родители: пили пиво, курили сигареты и занимались сексом. В 17 лет о ее проделках узнали, и с тех пор она стала готовиться к побегу.

Девушка заручилась помощью мужчины, который доставлял ее отцу бревна для фермы. Он и его жена прятали ее от родителей до 18-летия, помогли ей оформить все документы и даже устроили на работу в Burger King.

Материалы по теме:
«Смиритесь со своим рабством» Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
«Смиритесь со своим рабством»Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
7 февраля 2023
«Это было жутко» Как известная аристократка стала жертвой секты, сбежала с насильником и убила собственного младенца
«Это было жутко»Как известная аристократка стала жертвой секты, сбежала с насильником и убила собственного младенца
6 марта 2023

В 19 лет подруга привела ее в стриптиз-клуб. Как выяснилось позже, она заранее договорилась, что Наоми выступит. Ее отвели за кулисы, одели в ярко-розовые бикини и вытолкнули на сцену. Танец принес девушке 55 долларов. «Я поверить в это не могла, — вспоминает он. — Мне казалось, это такие большие деньги». В тот же день она попросилась на работу, и ее взяли.

Наоми работала стриптизершей 20 лет. «Когда я выходила на сцену, что-то оживало внутри меня, какое-то ощущение новых возможностей и огонь, о котором я даже не подозревала. И мне это нравилось», — признается она. Со временем ей даже удалось восстановить хорошие отношения с семьей. В 2021 году Шварцентрубер забеременела и ушла из индустрии.

Ранее сообщалось, что жительница Австрии провела детство в коммуне, пережила несколько изнасилований и, сбежав из культа, начала снимать этичное феминистское порно. Свою новую работу она считает формой социальной активности и попыткой исправить несправедливость.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров назвал Карлсону причины СВО и условия урегулирования на Украине. Глава МИД усомнился в адекватности Зеленского

      В небе над российским регионом уничтожили несколько беспилотников

      Нарколог развеял распространенное заблуждение об алкоголе

      Назван способ быстро устранить ошибки в Windows 11

      Выросшая без электричества и техники девушка сбежала от амишей и стала стриптизершей

      Россиянам назвали самые необходимые в машине зимой вещи

      В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за землетрясения

      В ЕС подняли вопрос о последствиях выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху

      Блинкен высказался о ситуации в Южной Корее

      В ЕС пожаловались на тяжелое последствие антироссийских санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше