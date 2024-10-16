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06:31, 16 октября 2024Из жизни

Женщина сбежала из секс-культа и стала снимать этичное порно

Женщина из Австрии рассказала о детстве в коммуне, основанной педофилом
Inka Winter

Inka Winter. Кадр: Camming Life / YouTube

Жительница Австрии провела детство в коммуне, пережила несколько изнасилований и, сбежав из культа, начала снимать этичное феминистское порно. Своей историей она поделилась с Need To Know.

Инка Уинтер попала в секс-культ Фридрихсхоф в 1982 году, когда ей было четыре года. Его основал австрийский художник Отто Мюль в качестве социального эксперимента. Члены его коммуны верили, что вместе они создают лучший мир, где царят единство и равенство.

Уинтер рассказала, что попавших в культ детей и родителей разлучали. Мюль проповедовал воспитание нового поколения без предрассудков и принуждал детей к сексу, в том числе с его женой. В 1991 году художника обвинили в педофилии, и коммуна перестала существовать.

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Позже женщина переехала в США и лечилась у психотерапевта. «Мне нужно было восстановить свою способность к откровенному и уязвимому общению с другими людьми в безопасной обстановке», — объяснила она. В рамках лечения в 2017 году Уинтер открыла собственную студию для съемки порно, фокусирующего на согласии, комфорте и безопасности.

Женщина объяснила, что руководство актерами на съемочной площадке дает ей возможность ощутить давно утраченное чувство контроля. По ее мнению, создание этичного интимного контента является формой социальной активности и попыткой исправить несправедливость.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании в детстве стала жертвой педофила в одном из ашрамов духовного лидера, известного как Ошо. Его организацию во многих странах признали сектой и сочли деструктивной и тоталитарной, поскольку ее члены подвергались психологической манипуляции без фактического обоснования.

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      Юлия Юткина
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