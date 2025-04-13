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20:18, 13 апреля 2025Россия

Пробравшиеся в тыл ВСУ у Суджи российские бойцы раскрыли детали операции «Поток»

Командир группы с позывным Аид: Участники узнали об операции «Поток» за 4 часа
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Выставку о прорыве российских бойцов по газовой трубе в тыл ВСУ открыли в Курске

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Бойцы штурмовой группы, участвовавшие в операции «Поток» по переброске в тыл противника по газовой трубе на территории Курской области, узнали о своей задаче за четыре часа до ее начала. Об этом рассказал командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид, передает ТАСС.

По его словам, подготовка к операции по проникновению в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Суджи проходила в условиях полной секретности с конца февраля. В штурмовую группу отбирались физически крепкие бойцы, не страдающие клаустрофобией. Аид поставил перед ними задачу за четыре часа до выдвижения и захода в газовую трубу.

Они, «как и подобает русскому воину», выслушали спокойно, без вопросов и сомнений пошли за командиром «в темноту трубы», добавил Аид.

Боец штурмовой бригады «Ветераны» Александр Богачев рассказал, что после принятия решения о проведении операции с использованием трубы необходимо было скрытно стравливать газ из нее, чтобы не раскрыть планов перед противником. Давление было в пределах 12 атмосфер, а в действующей трубе порядка 60 атмосфер, добавил он.

В Курске открылась выставка, посвященная операции «Поток», на которой выставлен макет газовой трубы диаметром 144 сантиметра, по которой шли военнослужащие Вооруженных сил России, обмундирование, электромопеды и газовое оборудование, фотографии участников операции с их рассказами о пережитом.

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