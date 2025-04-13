Выставку о прорыве российских бойцов по газовой трубе в тыл ВСУ открыли в Курске

В Курске открылась выставка об операции «Поток», когда ВС РФ попали в тыл ВСУ

В Курске открылась выставка, посвященная операции «Поток», благодаря которой российские бойцы по газовой трубе пробрались в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Суджи. Об этом сообщает ТАСС.

На экспозиции «Герои операции "Поток"» выставлен макет газовой трубы диаметром 144 сантиметра, по которой шли военнослужащие Вооруженных сил России (ВС РФ), обмундирование, электромопеды и газовое оборудование, фотографии участников операции с их рассказами о пережитом.

Бойцы сводного штурмового отряда, состоящего из военнослужащих 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда спецназа «Ахмат», штурмовых бригад «Ветераны» и «Восток-V», на электромопедах преодолели внутри газопровода 15 километров. Застав противника врасплох, они вышли на поверхность у Суджи в глубоком тылу ВСУ.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал уникальной операцию «Поток», которая войдет в историю. По его словам, об ее участниках будут писать книги и слагать легенды. Он поблагодарил бойцов и добавил, что они показали миру и своей стране на что способен человек ради своей родины.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» раскрыл подробности операции «Поток». По его информации, ВСУ заметили вышедших из трубы российских бойцов лишь через несколько часов.