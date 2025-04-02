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15:53, 2 апреля 2025Бывший СССР

Стали известны подробности операции «Поток» в Судже

ВСУ в Судже заметили вышедших из трубы бойцов ВС РФ лишь через несколько часов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Фото Добровольческого корпуса / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже заметили вышедших из трубы бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ лишь через несколько часов. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«[Украинская армия] не зафиксировала выход — артиллерия ВСУ начала работать не сразу, а лишь спустя несколько часов. Это дало время занять ключевые точки и подготовиться к обороне», — пишет источник.

Сообщается, что ВСУ начали применять кассетные боеприпасы лишь после закрепления Российской армии на позициях. Источник отмечает, что после этого украинская армия покинула населенный пункт без сопротивления, оставив боеприпасы.

Ранее стало известно, что ВСУ поджигали дома при отходе из Суджи. В них жили люди.

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