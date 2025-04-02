ТАСС: ВСУ при отступлении из Курской области поджигали дома, в которых жили

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из Суджи Курской области поджигали дома, в которых жили. Об этом сообщила местная жительница Светлана, ее слова передает РИА Новости.

«Они два дома спалили, в которых жили сами. ВСУ проверили их сначала, уже никого не было», — сказала женщин.

ЖЗЛ

Она добавила, что украинские военные в подвалах создавали пункты управления беспилотниками. Они также ставили у жилых домов технику, из которой стреляли. В небо ВСУ поднимали беспилотники, которые охраняли выставленную и жилых домов технику.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ при отступлении из Курской области бросили сотни тел сослуживцев. Они находятся в самих населенных пунктов, а также в лесных массивах.