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09:50, 1 апреля 2025Россия

ВСУ бросили сотни тел сослуживцев в Курской области

ТАСС: Бойцы ВСУ бросили сотни тел сослуживцев в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из Курской области бросили сотни тел сослуживцев. Об этом сообщил командир десантно-разведывательного контртеррористического батальона с позывным Валдай, его цитирует ТАСС.

«Несколько сотен тел были просто брошены ВСУ в приграничных населенных пунктах Курской области», — сказал командир, бойцы которого принимали участие в освобождении части курских населенных пунктов.

Военный добавил, что в Ольговке Суджанского района и окрестностях населенного пункта остаются свыше двух сотен тел. У одного административного здания в селе лежат свыше 40 тел, еще около двух десятков бойцов ВСУ без признаков жизни находятся на улице Ольговки на пути к местному лесу. В самом же лесу, согласно данным объективного контроля, находится около 150 тел.

Ранее руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что в Курской области находят тела иностранных наемников без голов и кистей рук. Он предположил, что украинские военные оставляли их в таком виде, чтобы скрыть личности иностранцев.

ЖЗЛ
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