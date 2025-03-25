Российский генерал заявил, что в Курской области находят тела наемников без голов и кистей. Он объяснил, зачем с ними это делают

Алаудинов заявил, что под Курском нашли тела наемников без голов

Соратник чеченского главы Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил о найденных в Курской области телах иностранных наемников без голов и кистей рук.

Он предположил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляли их в таком виде при отступлении, чтобы скрыть личности иностранцев.

Они отрубают им голову и руки для того, чтобы по отпечаткам и по лицу не могли опознать. Забирают их, а тела оставляют. Такие случаи были… Поэтому сейчас иностранные наемники вообще заходят на любой участок без документов Апти Алауидинов командир спецназа «Ахмат»

Алаудинов добавил, что аналогичные случаи расправы над наемниками замечали и раньше — как под Курском, так и в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В России рассказали об эвакуации тел бойцов ВСУ из Курской области

Бойцы армии России сами занимаются эвакуацией тел павших солдат ВСУ в Курской области. Об этом также рассказал Алаудинов.

Мы сейчас собираем тела их бойцов в пакеты. (…) Мы-то люди, для нас неприемлемо, чтобы у нас валялись [бойцы] Апти Алауидинов командир спецназа «Ахмат»

Он добавил, что тела украинских солдат не являются для России противником, так что в данном вопросе российские подразделения проявили гуманность.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Назван вероятный срок полного выхода ВСУ из Курской области

Вооруженные силы (ВС) России могут освободить Курскую область до конца марта, предположил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он подчеркнул, что в данный момент на территории региона находятся всего около трех тысяч вражеских солдат. Специалист отметил, что позиции ВСУ сохраняются в четырех населенных пунктах на границе Курской и Сумской областей.

«Думаю, до конца недели Курская область будет полностью очищена от ВСУ. И боевые действия перенесутся уже с нашей территории на Сумскую область», — отметил военный. Матвийчук добавил, что ситуация на поле боя осложняется регулярным перемещением войск, однако ВС России все равно методично оттесняют украинские подразделения.