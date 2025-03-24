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01:30, 24 марта 2025Россия

«Никто с вверенных позиций не отступал». Российские военные отбили попытку ВСУ прорваться в приграничное село Белгородской области

Shot: ВС РФ отбили попытку ВСУ прорваться в Демидовку Белгородской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские бойцы помешали Вооруженным силам Украины (ВСУ) занять село Демидовка в Белгородской области. Украинских военных отбросили в Сумскую область, сообщает Telegram-канал Shot.

Около семи групп по 15 человек ВСУ находятся вплотную к границе с РФ

Shot

Уточняется, что российские бойцы регулярно сбивают украинские беспилотники, ВСУ наносят удары из РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами по направлению Демидовки.

О прорыве в село ранее сообщили военкоры. Отмечалось, что противник зашел в южную часть населенного пункта по лесополосам, предварительно в течение недели обстреливая село из артиллерии и нанося удары беспилотниками.

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Достоверных кадров объективного контроля по ситуации в Демидовке пока нет

Как уточняет Telegram-канал «Военный Осведомитель», объективных кадров с места на данный момент нет, ВСУ поддерживают режим тишины о своих перемещениях. Подтверждены только кадры высадки десанта к югу от Демидовки несколько дней назад.

Если населенный пункт действительно захвачен, то тот десант так и не смогли ликвидировать, а наоборот — он получил подкрепление и смог перейти в атаку

Военный Осведомитель

Среди вероятных целей ВСУ называется попытка замедлить передислокацию российских подразделений из Курской области на другие участки, особенного в ДНР, чтобы успеть создать линии укреплений и начать контратаки.

Военкор Котенок сообщил об отражении попыток ВСУ закрепиться в Демидовке

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что информация о захвате Демидовки ВСУ не соответствует действительности.

Подразделения прикрытия границы занимают свои позиции и опорные пункты, отражают попытки противника закрепиться в Демидовке. Никто с вверенных позиций не отступал, тем более без приказа

Юрий Котеноквоенкор

Сухопутные части и диверсионные группы ВСУ с 18 марта предпринимают попытки прорыва на территорию Белгородской области. Бои развернулись на границе Краснояружского района с Сумской областью Украины. Украинский президент Владимир Зеленский объяснил эти действия продвижением российских войск в нескольких областях, в частности в Сумской и Харьковской.

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Белгородские власти оценили ситуацию в приграничье

Белгородские власти по состоянию на 23 марта оценили обстановку в Краснояружском районе и соседнем Ракитянском как сложную.

Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться сложной. Военные занимаются выполнением поставленных боевых задач

Вячеслав Гладковгубернатор Белгородской области

21 марта стало известно, что ВСУ перебросили в приграничные районы Сумской области элитную бригаду БПЛА «Птахи Мадьяра». Также сообщалось, что украинское командование собирает резервы в Сумской области для деблокирования солдат в курском приграничье.

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