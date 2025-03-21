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08:37, 21 марта 2025Бывший СССР

ВСУ перебрасывают резервы для деблокирования подразделений в Курской области

ТАСС: ВСУ перебрасывают резервы для деблокирования солдат в Курской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервы в Сумской области для деблокирования солдат в курском приграничье. Об этом, ссылаясь на силовые структуры, передает ТАСС.

«В Марьино Сумской области враг сосредотачивает резервы для попытки деблокирования, окруженного в приграничье личного состава ВСУ», — рассказал источник.

Отмечается, что военнослужащие ВС России уничтожают разрозненные группы украинской армии, которые укрываются в лесополосах на границе Украины и России, по живой силе и технике наносятся удары с помощью артиллерии и БПЛА.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России взяли удерживаемый ВСУ больше года опорный пункт в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР).

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