ТАСС: ВСУ перебрасывают резервы для деблокирования солдат в Курской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервы в Сумской области для деблокирования солдат в курском приграничье. Об этом, ссылаясь на силовые структуры, передает ТАСС.

«В Марьино Сумской области враг сосредотачивает резервы для попытки деблокирования, окруженного в приграничье личного состава ВСУ», — рассказал источник.

Отмечается, что военнослужащие ВС России уничтожают разрозненные группы украинской армии, которые укрываются в лесополосах на границе Украины и России, по живой силе и технике наносятся удары с помощью артиллерии и БПЛА.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России взяли удерживаемый ВСУ больше года опорный пункт в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР).