Марочко: ВС России взяли удерживаемый ВСУ больше года опорный пункт

Вооруженные силы (ВС) России взяли удерживаемый Вооруженными силами Украины (ВСУ) больше года опорный пункт в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом рассказал подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В серебрянском лесу юго-западнее Кременной ВС РФ захвачен опорный пункт ВСУ, который противник удерживал около года», — рассказал военный эксперт.

Марочко также сообщил, что ВС России выявили при разведке местности три братские могилы бойцов ВСУ, которые не были даже засыпаны землей. Подполковник НМ ЛНР в отставке добавил, что захоронения были устроены в воронках от артиллерийских снарядов.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ бросили позиции у Северска в Донецкой народной республике. По его словам, ВС России нанесли «существенный урон противнику» в районе населенного пункта Верхнекаменское.