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07:30, 21 марта 2025Бывший СССР

Киев бросил позиции у Северска в ДНР

Марочко заявил, что Киев бросил позиции у Северска в ДНР
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Киев бросил позиции у Северска в ДНР, не выдержав натиска российский военных, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, РФ нанесла «существенный урон противнику» в районе населенного пункта Верхнекаменское, после чего украинская армия произвела перегруппировку и оставила позиции. Эксперт заявил, что после этого российские военные заняли более выгодные рубежи.

До этого Марочко заявил, что российские военные начали бои за очередной населенный пункт в Харьковской области. Им стало село Каменка на купянском направлении. По его словам, продвижение Вооруженных сил России позволило эффективнее наносить удары по украинским позициям на данном участке фронта. Вместе с тем российские военные уже взяли часть Каменки под огневой контроль.

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