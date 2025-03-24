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23:39, 23 марта 2025Бывший СССР

Российские военные помешали ВСУ зайти в Белгородскую область

Shot: Бойцы ВС России отбросили ВСУ от Белгородской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российские бойцы помешали Вооруженным силам Украины (ВСУ) занять село Демидовка в Белгородской области. Украинских военных отбросили в Сумскую область, сообщает Telegram-канал Shot.

«Около 7 групп по 15 человек ВСУ находятся вплотную к границе с РФ», — уточняется в сообщении.

Shot отмечает, что солдаты армии России регулярно сбивают украинские беспилотники. Кроме того, сообщается, что ВСУ используют HIMARS производства США с кассетными боеприпасами для ударов по направлению Демидовки.

Уточняется, что ВСУ в течение дня пытались контратаковать четыре раза. Ни одна из попыток не увенчалась успехом.

Ранее военкоры сообщали, что украинским войскам удалось прорваться в Демидовку, однако эта информация никак не подтверждалась.

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