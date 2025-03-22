Российские бойцы эвакуируют тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из освобожденных участков Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает РИА Новости.
«Мы сейчас собираем тела их бойцов в пакеты. (...) Мы-то люди, для нас неприемлемо, чтобы у нас валялись [бойцы]», — отметил он.
Алаудинов подчеркнул, что павшие украинские военные не являются для Российской Армии противником. Он также отметил гуманность, с которой Россия подходит к этому вопросу.
Ранее Алаудинов заявил, что подрыв газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области свидетельствует об агонии Киева. Он подчеркнул, что отчаяние украинского руководства заставляет ВСУ совершать подобные действия, указав, что они не принесут никакого эффекта.