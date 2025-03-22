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18:56, 22 марта 2025Россия

Алаудинов рассказал об эвакуации тел украинских военных из Курской области

Алаудинов: Российские бойцы эвакуируют тела солдат ВСУ из Курской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские бойцы эвакуируют тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из освобожденных участков Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

«Мы сейчас собираем тела их бойцов в пакеты. (...) Мы-то люди, для нас неприемлемо, чтобы у нас валялись [бойцы]», — отметил он.

Алаудинов подчеркнул, что павшие украинские военные не являются для Российской Армии противником. Он также отметил гуманность, с которой Россия подходит к этому вопросу.

Ранее Алаудинов заявил, что подрыв газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области свидетельствует об агонии Киева. Он подчеркнул, что отчаяние украинского руководства заставляет ВСУ совершать подобные действия, указав, что они не принесут никакого эффекта.

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