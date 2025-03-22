Алаудинов: Российские бойцы эвакуируют тела солдат ВСУ из Курской области

Российские бойцы эвакуируют тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из освобожденных участков Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

«Мы сейчас собираем тела их бойцов в пакеты. (...) Мы-то люди, для нас неприемлемо, чтобы у нас валялись [бойцы]», — отметил он.

Алаудинов подчеркнул, что павшие украинские военные не являются для Российской Армии противником. Он также отметил гуманность, с которой Россия подходит к этому вопросу.

Ранее Алаудинов заявил, что подрыв газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области свидетельствует об агонии Киева. Он подчеркнул, что отчаяние украинского руководства заставляет ВСУ совершать подобные действия, указав, что они не принесут никакого эффекта.