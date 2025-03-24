Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:16, 24 марта 2025Россия

«Вызвали огонь на себя». Спецназ ВСУ пошел на штурм опорного пункта российских пограничников. Их пытались забросать гранатами

Спецназ ВСУ зашел в белгородскую Поповку, пограничники вызвали огонь на себя
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) зашел в село Поповка в Белгородской области. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны» (РВ), украинские военнослужащие пытаются забросать гранатами блиндажи с российскими солдатами.

«Спецназ ВСУ вошел в белгородскую Поповку и штурмует опорник: пограничники вызвали огонь на себя», — говорится в материале.

Также стало известно, что украинские солдаты действуют близ Демидовки. Как рассказали авторы РВ, по «лазающим» в районе руин жилых домов в приграничье бойцам ВСУ успешно отрабатывают российские операторы дронов-камикадзе.

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Блогер Владимир Романов, освещающий ход российско-украинского конфликта, утверждает, что украинские военнослужащие готовятся к наступлению на город Грайворон.

ВСУ перешли к новой тактике

Военкор Юрий Котенок рассказал, что из-за потерь в технике украинские военные в Белгородской области перешли к новой тактике — мелких пехотных групп. «Поддержку противника осуществляет авиация, РСЗО, включая "Хаймарсы", ударные и разведывательные БПЛА», — сообщил военный корреспондент.

Материалы по теме:
«Мы боимся. Но выходить еще страшнее» В Судже под обстрелами остаются сотни мирных жителей. Как бойцы спасают их, рискуя жизнью?
«Мы боимся. Но выходить еще страшнее»В Судже под обстрелами остаются сотни мирных жителей. Как бойцы спасают их, рискуя жизнью?
18 марта 2025
«Сейчас нас убьют» Супруги прятались в колонии, бункере и ямах, выживая под Суджей. С десятками беженцев они оказались на Украине
«Сейчас нас убьют»Супруги прятались в колонии, бункере и ямах, выживая под Суджей. С десятками беженцев они оказались на Украине
13 марта 2025
«Леса выглядят так, как в Первую мировую» Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
«Леса выглядят так, как в Первую мировую»Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
14 марта 2025

ВСУ пытаются отвлечь внимание от курского направления

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что цель тактики малых групп, используемой ВСУ в Белгородской области — отвлечь внимание российских военных от курского направления.

«У ВСУ большие потери техники, особенно бронетехники. Теперь мелкие группы просачиваются через границу, используя квадроциклы как главное средство передвижения. Но дела у них плохи: их локализовали, идут бои», — рассказал Дандыкин.

По его словам, задача ВСУ состоит в том, чтобы прорваться через границу, закрепиться на территории России и «ждать своей участи». Это необходимо для отвлечения российских военных от курского направления, где ВСУ «находятся в огневом мешке».

Фото: Reuters

Как сообщили в силовых структурах, ВСУ лишились последнего шанса выйти из населенного пункта Гоголевка в Курской области. Украинские военные заминировали часть местности близ Гоголевки и тем самым лишили оставшиеся в селе подразделения шанса на эвакуацию в Сумскую область.

    Обсудить
    Последние новости

    «Вызвали огонь на себя». Спецназ ВСУ пошел на штурм опорного пункта российских пограничников. Их пытались забросать гранатами

    Трамп заявил о скором подписании сделки по редкоземельным металлам

    Банк России предупредил о повышении ключевой ставки

    Ирина Шейк в трусах снялась для журнала

    Эрдоган оценил подход России к прекращению огня на Украине

    На Западе обвинили Зеленского в уничтожении украинцев

    Внесенные в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга смогут получать соцвыплаты

    Выявлена новая опасность кофе из офисных кофемашин

    Ребенка-инвалида попросили снять аппарат ИВЛ на время полета на самолете

    Женщина упала с шестиметрового обрыва из-за наушников и не пострадала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше