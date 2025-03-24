«Вызвали огонь на себя». Спецназ ВСУ пошел на штурм опорного пункта российских пограничников. Их пытались забросать гранатами

Спецназ ВСУ зашел в белгородскую Поповку, пограничники вызвали огонь на себя

Спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) зашел в село Поповка в Белгородской области. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны» (РВ), украинские военнослужащие пытаются забросать гранатами блиндажи с российскими солдатами.

«Спецназ ВСУ вошел в белгородскую Поповку и штурмует опорник: пограничники вызвали огонь на себя», — говорится в материале.

Также стало известно, что украинские солдаты действуют близ Демидовки. Как рассказали авторы РВ, по «лазающим» в районе руин жилых домов в приграничье бойцам ВСУ успешно отрабатывают российские операторы дронов-камикадзе.

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Блогер Владимир Романов, освещающий ход российско-украинского конфликта, утверждает, что украинские военнослужащие готовятся к наступлению на город Грайворон.

ВСУ перешли к новой тактике

Военкор Юрий Котенок рассказал, что из-за потерь в технике украинские военные в Белгородской области перешли к новой тактике — мелких пехотных групп. «Поддержку противника осуществляет авиация, РСЗО, включая "Хаймарсы", ударные и разведывательные БПЛА», — сообщил военный корреспондент.

ВСУ пытаются отвлечь внимание от курского направления

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что цель тактики малых групп, используемой ВСУ в Белгородской области — отвлечь внимание российских военных от курского направления.

«У ВСУ большие потери техники, особенно бронетехники. Теперь мелкие группы просачиваются через границу, используя квадроциклы как главное средство передвижения. Но дела у них плохи: их локализовали, идут бои», — рассказал Дандыкин.

По его словам, задача ВСУ состоит в том, чтобы прорваться через границу, закрепиться на территории России и «ждать своей участи». Это необходимо для отвлечения российских военных от курского направления, где ВСУ «находятся в огневом мешке».

Фото: Reuters

Как сообщили в силовых структурах, ВСУ лишились последнего шанса выйти из населенного пункта Гоголевка в Курской области. Украинские военные заминировали часть местности близ Гоголевки и тем самым лишили оставшиеся в селе подразделения шанса на эвакуацию в Сумскую область.